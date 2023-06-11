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برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن عن فتح باب التقديم لتخصصات الفضاء

برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن عن فتح باب التقديم لتخصصات الفضاء

برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن عن فتح باب التقديم لتخصصات الفضاء
١١:٠٤:١٦ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اليوم الأحد، فتح باب التقديم للالتحاق بالبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء.

تفاصيل البرنامج:

الفئة المستهدفة: الطلبة الراغبون في التأهيل لمرحلة البكالوريوس

مكان الدراسة: جامعة ج منورجيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية

موعد بدء الدراسة: شهر أغسطس 2023 م

مدة الدراسة بالبرنامج و أشهر

فترة التقديم : من 11 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023.

كما يمكن للاطلاع على متطلبات ومعايير القبول في البرنامج وطريقة التقديم عبر موقع البرنامج.

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مركز خدمة الابتعاث 

وفي وقت سابق، نشر مركز خدمات الابتعاث “إنفوجراف” للتوضيح بالخطوات التي يجب اتباعها في حال الرعبة في رفع طلب إنهاء الدراسة.

5 خطوات

للتقديم على خدمة إنهاء الدراسة اتبع الخطوات التالية:

1- خدمات البعثة.

2- طلب إنهاء الدراسة.

3- اختيار سبب الإنهاء (تخرج – رغبة الطالب – انتهاء دراسة المبتعث الأساسي – أسباب صحية – تغيير جهة الابتعاث – قرار جهة الابتعاث – انتهاء عمل الموفد )

4 – تعبئة البيانات اللازمة

5 – رفع الطلب.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج الابتعاث برنامج خادم الحرمين

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