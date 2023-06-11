بعد حادث القرش.. عمليات بحث واسعة عن 3 مفقودين بريطانيين في مصر

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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فقدان 3 بريطانيين، كانوا على متن مركب في مدينة مرسى علم الساحلية بالبحر الأحمر، المجاورة لمدينة الغردقة.

بيان رسمي ومن جانبها، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنه: “في تمام الساعة التاسعة والربع صباح اليوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023 شهدت سواحل مدينة مرسي علم، حريقا بـ”لنش سفاري”، وعلي متنه 15 راكب انجليزي ، و 10 أفراد طاقمه بالإضافة إلي 2 مرشدين”. وأضاف البيان أنه: “تم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين ، وأسفر الفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات ، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق”.

فقدان 3 ركاب وأكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، حسب البيان، أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم. وأشار إلى أنه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي (بلو) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم، فيما يجرى البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب. وأكد المسؤول أنه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة. https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/06/8KlqgyvdVAyj1xfC.mp4

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مصر.. شاهد لحظة احتراق مركب في عرض البحر

مقطع فيديو

وكان مقطع فيديو، أظهر لحظة احتراق مركب في عرض البحر في مصر وكان على متنه عدد من الأشخاص.

وخلال الفيديو، تحترق مؤخرة المركب بشكل تام، كما يظهر عدد من الأشخاص وهم يلقون بأنفسهم في الماء.

تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من افتراس سمكة قرش متوحشة لأحد الزائرين الروس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وإلى الآن لا توجد رواية رسمية عن سبب احتراق المركب.