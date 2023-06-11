“سدايا” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض.

واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مصمم بيانات مبتدئ.

مهندس بيانات رئيسي.

مدير قسم التحليل والدراسات.

مدير البرنامج.

مهندس بيانات.

كبار محلل الأعمال.

مراقبة أنظمة البيانات العليا.

عالم البيانات الرئيسي.

المطور (الواجهة الأمامية والخلفية.

والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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