جازان.. قرار عاجل بإعفاء عدد من المسؤولين عقب وفاة الطالب سطام غازي

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أعفت إدارة تعليم جازان، مدير التشغيل والصيانة، وتكليف إبراهيم زائري مديرا.

تعليم جازان:

وبحسب “صحيفة الوطن”، تم أيضا إعفاء مدير الأمن والسلامة وتكليف إيمان الأحمر مديرة.

وجاء ذلك على خلفية قضية الصعق الكهربائي التي راح ضحيتها الطالب سطام غازي فقيه في مدرسة الخضراء الجنوبية.

إصابة طالب بالتماس كهربائي

وقبل أسبوعـين، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر الأربعاء 04 / 11/ 1444هـ.

وأكد ذلك تم بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش.

وأضافت إدارة التعليم في جازان، في بيان لها، أنه نقل الطالب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحقيق عاجل

وبين المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وتابع بيان إدارة التعليم بجازان، أن المدير العام للتعليم بالمنطقة وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.

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