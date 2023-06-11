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“مبتعثة جازان”.. الأولى عالميا في مؤتمر لجراحة السمنة ببريطانيا
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“مبتعثة جازان”.. الأولى عالميا في مؤتمر لجراحة السمنة ببريطانيا

“مبتعثة جازان”.. الأولى عالميا في مؤتمر لجراحة السمنة ببريطانيا

“مبتعثة جازان”.. الأولى عالميا في مؤتمر لجراحة السمنة ببريطانيا
٠٦:٤٥:٢٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حققت مبتعثة جامعة جازان لدراسة درجة الدكتوراه بجامعة نوتنغهام ببريطانيا الطالبة “بشرى بنت محمد مظفر” المركز الأول عالميا.

وحصدت الطالبة المبتعثة المركز الأول في مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي.

جراحة السمنة:

وعقد المؤتمر في بريطانيا في مدينة بيرمنجهام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.

وفي التفاصيل أوضحت الدكتورة بشرى مظفر أن البحث يهدف إلى دراسة “تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة”، ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار”.

وأثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك.

وأثبتت أيضا فعالية بشأن اضطرابات التذوق مجهولة السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم بجرعات عالية.

كما أجرت الدكتورة مظفر العديد من الأبحاث في هذا الجانب من ضمنها بحث عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق.

يذكر أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية العلاجية.

وتدرس في جامعة نوتنجهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص “الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية امراض السمنة بريطانيا مبتعثة جازان

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