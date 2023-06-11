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تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة حتى مساء اليوم
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تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة حتى مساء اليوم

تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة حتى مساء اليوم

تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة حتى مساء اليوم
٠٦:٤٩:٠٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد،تحذيرا شمل أجزاء من منطقة الباحة، وتوقع -بمشيئة الله تعالى- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، فيما يستمر التحذير حتى مساء اليوم.

6 أجزاء من منطقة الباحة

وتوقع الأرصاد هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، تستمر حتى الساعة 9 مساء.

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وفي وقت سابق، قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن يوم 21 يونيو أول أيام فصل الصيف فلكيًا.

درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها وأن مركز الأرصاد أصدر تقرير مناخي لتوقعات الصيف بأن تكون درجات الحرارة هذا العام أعلى بدرجة مئوية واحدة على معظم المناطق.

وأضاف أن مركز الأرصاد توقع ارتفاع درجات الحرارة هذا العام بدرجة مئوية ونصف على مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

شهر يونيو أكثر الأشهر ارتفاعًا للحرارة

وبين أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف يمتد على معظم مناطق المملكة خاصة الأجزاء الشمالية الشرقية، مضيفًا أن شهر يونيو يُعد أكثر الأشهر ارتفاعا في درجات الحرارة.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة تحذيرات الأرصاد توقعات الأرصاد طقس السعودية منطقة الباحة

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