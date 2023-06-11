بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد كثيف على جازان والقصيم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على منطقتي جازان والقصيم.

أمطار وبدر على القصيم وجازان

ووثق مقطع فيديو وثقته عدسة سيد الفيفي ونشره حساب “طقس”، تساقط البرد بكثافة على فيفاء بمنطقة جازان، مساء اليوم الأحد.

فيما وثق مقطع فيديو آخر نشره حساب طقس في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة غرب القصيم، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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📍فيديو

بردية حقو فيفاء #جازان

الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

11 يونيو 2023م

من | سد الفيفي

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. pic.twitter.com/arNYxVqfxQ — طقس (@tqqs) June 11, 2023