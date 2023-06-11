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رئيس فاغنر: كبار قيادة الجيش الروسي “خونة”

رئيس فاغنر: كبار قيادة الجيش الروسي “خونة”

رئيس فاغنر: كبار قيادة الجيش الروسي “خونة”
٠٦:٢٤:٥٢ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

وصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، كبار قيادات الجيش الروسي بالخونة؛ لفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا.

رئيس فاغنر الروسية:

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز”، أكد رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم الأحد أن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرجي شويجو.

كما رفض بشكل علني محاولة وزارة الدفاع إخضاع أقوى شركة روسية في هذا المجال لسيطرة الوزارة.

ووجه يفجيني بريجوجن مؤسس فاجنر ورئيسها عبارات لاذعة عدة مرات على كبار قيادات الجيش الروسي بسبب ما وصفه بالخيانة.

وبين رئيس فاغنر الروسية أن كبار قادة الجيش الروسي فشلوا في إدارة الحرب في أوكرانيا على نحو صحيح.

من جهته لم يعلق شويجو ولا رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف علنا على إهانات بريجوجن الذي سيطرت قواته في مايو على مدينة باخموت الأوكرانية بعد معركة قتل فيها عشرات الآلاف.

وزارة الدفاع الروسية:

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أمس السبت أن شويجو أمر جميع “وحدات المتطوعين” بتوقيع عقود مع وزارته بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة قالت إنها ستزيد من فعالية الجيش الروسي.

وعلى الرغم من أن الوزارة لم تذكر فاجنر في بيانها، إلا أن وسائل إعلام روسية ذكرت أن تلك محاولة من شويجو لإخضاع المقاتلين لسيطرته.

وفي تعليق بريجوجن جاء رده قائلا: “لن توقع فاجنر أي عقود مع شويجو”. وأضاف أن هذا القرار لا ينطبق على شركته.

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الكلمات الدلالية:
اخبار دولية اوكرانيا روسيا فاغنر وزير الدفاع الروسي

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