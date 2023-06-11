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جرائم مستمرة يوميا.. هندوس يهاجمون منازل ومتاجر المسلمين

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جرائم مستمرة يوميا.. هندوس يهاجمون منازل ومتاجر المسلمين

جرائم مستمرة يوميا.. هندوس يهاجمون منازل ومتاجر المسلمين

جرائم مستمرة يوميا.. هندوس يهاجمون منازل ومتاجر المسلمين
٠٦:٤٤:٥٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر جرائم الهندوس المتطرفين في مختلف مدن وولايات الهند، تجاه المسلمين.

وتشهد البلاد موجة عنيفة من الهجوم على متاجر ومنازل المسلمين، وسط صمت وتخاذل من الحكومة والجهات الأمنية.

مهرجان هندوسي

وأظهر مقطع فيديو التقط في ولاية أوتارانتشال الهندية، قيام حشد من المتطرفين بأعمال العنف والهجوم، على متاجر ومنازل المسلمون.

ووضع المهاجمون ملصقات في السوق الرئيسي بالمنطقة تطالب من التجار المسلمين إخلاء متاجرهم قبل المهرجان الهندوسي في 15 يونيو الجاري.

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دعوات تحريضية

ومن ضمن الهجوم على المسلمين في الهند، ما يقوم به أحد المؤثرين الهندوس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات ديموجرافية خاطئة، حور تعداد السكان بالهند، وزيادة أعداد المسلمين.

تهديد الهندوس المزعوم

وادعى آميت أبادهياي، معرفته سبب زيادة عدد السكان في الهند، بقوله إن جيرانه المسلمين ينجبون الكثير من الأطفال، مطالبا الهندوسيات بالمزيد من الإنجاب.

وقال أبادهياي، الذي يدير من بيته في ولاية أوتار براديش، صفحة على فيسبوك تتمتع بشعبية واسعة: “أقول لكل زبائني الهندوس إن عليهم إنجاب المزيد من الأطفال لمواجهة المسلمين.. وإلا سيصبحون تهديدا، وسيقومون بمحو الديانة الهندوسية من الهند”.

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