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مع حلول الصيف.. تحذير مهم من الغذاء والدواء للجميع
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مع حلول الصيف.. تحذير مهم من الغذاء والدواء للجميع

مع حلول الصيف.. تحذير مهم من الغذاء والدواء للجميع

مع حلول الصيف.. تحذير مهم من الغذاء والدواء للجميع
٠٥:٤٨:٣٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت هيئة الغذاء والدواء تحذيراً مهماً للجميع مع حلول الصيف وارتفاع درجة حرارة الأجواء لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وقالت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا تترك المياه، والأدوية، ومنتجات التجميل، والعطور في سيارتك.. لأن درجة الحرارة تفسدها وتؤثر على سلامتها”.

تحذير مهم من الغذاء والدواء

وتابعت “إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 مئوية تكون درجاة الحرارة داخل السيارة بعد 20 دقيقة 31 درجة مئوية.

وأضافت أنه “وبعد 40 دقيقة تكون الحرارة داخل السيارة 47 مئوية، وبعد 60 دقيقة تكون الحرارة داخل السيارة 50 مئوية”.

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وكان الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، قد حذر ثلاث فئات من خطر التعرض لضربات الشمس.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: هؤلاء انتبهوا عليهم في الصيف من ضربة الشمس:

*فوق سن الخمسين

*مريض القلب/السكري

*من يستخدم أدوية تمنع التعرق:

النفسيه/البروستات/مدرات البول.

متى تحدث ضربة الشمس؟

وتحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ولاتستطيع تبريد الحرارة.

ويمكن أن تصبح مهددة للحياة لأنها تُسبب تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم. وقد تحدث نتيجة ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة.

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وتحدث ضربة الشمس دون وجود أي مرض مرتبط بالقلب من قبل، مثل الإنهاك الحراري. وتشمل علامات ضربة الحرارة وأعراضها ما يلي:

-حُمى تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر.

-تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام.

-سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد.

-الغثيان والقيء.

-احمرار الجلد.

-سرعة النبض.

-سرعة التنفس.

-الصداع.

-الإغماء.

-نوبات تشنجية.

-الغيبوبة.

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