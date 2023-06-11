4 خطوات للتسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”

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أوضحت المنصة الوطنية الموحدة للوظائف “جدارات”، خطوات التسجيل والتقديم للحصول على وظائف، عبر جدارات، فيما تكون هذه الخطوات كالآتي:

4 خطوات

1- التسجيل عبر النفاذ الوطني من خلال اختيار (مستخدم جديد) أو (تسجيل الدخول) للمسجلين مسبقاً على الرابط: http://jadarat.sa

2- تسجيل الدخول والبدء في إنشاء ملفك الشخصي ومعلوماتك المهنية والتعليمية ورفع السيرة الذاتية.

3- بعد إكمال البيانات ستظهر جميع الإعلانات المتاحة للتقديم تحت خيار (وظائف القطاع العام)

4- اختيار الإعلان المناسب لمؤهلاتك واتخاذ قرار التقديم وترتيب الرغبات ثم (حفظ الطلب).

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أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عن طريق التعاقد عبر جدارات

وفي وقت سابق، أعلنت أمانة منطقة القصيم، عن رغبتها في شغل وظائف شاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة السابعة.

وأضافت أمانة القصيم، أنه على الراغبين التقدم على الوظائف من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) للعمل في (بلدية الرس)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس كهربائي مساعد.

2- مهندس مدني مساعد.

المرتبة الوظيفية:

– المرتبة السابعة.

التفاصيل: اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا