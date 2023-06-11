الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خلال ساعتين.. الإطاحة بـ 5 مخالفين وضبط 240 كيلو من القات المخدر في عدة مناطق
وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 
إطلاق أحدث سيارات LADA في الأسواق .. و7 مميزات حصرية (صور)
شاهد.. جريان السيول مع غزارة الأمطار والبرديات في جازان
غدا .. طرح مئات الفرص الوظيفية في هذه المنطقة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال ساعتين.. الإطاحة بـ 5 مخالفين وضبط 240 كيلو من القات المخدر في عدة مناطق

خلال ساعتين.. الإطاحة بـ 5 مخالفين وضبط 240 كيلو من القات المخدر في عدة مناطق

خلال ساعتين.. الإطاحة بـ 5 مخالفين وضبط 240 كيلو من القات المخدر في عدة مناطق
٠٥:٤٥:٠٤ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن خلال ساعتين من توجيه ضربات لعدد من المخالفين وضبط كميات من مادة القات المخدر في عدة مناطق بالمملكة.

القات المخدر بجازان:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتمكنت أيضا قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالف بصبيا:

بينما قبضت شرطة محافظة صبيا على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأيضا الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عملية أمنية بالرياض:

وأمس قبضت الشرطة على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه، وضُبِطَ في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

اقرأ أيضا

بعدة مناطق.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب كميات من المخدرات وتطيح بالمخالفين

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الشرطة السعودية تهريب المخدرات مكافحة المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
البرد يلغي الاصطفاف الصباحي بمدارس الأفلاج

البرد يلغي الاصطفاف الصباحي بمدارس الأفلاج

٠٧:٥٩ م، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧
بالصور.. 6 إصابات في 3 حوادث متفرقة بالباحة

بالصور.. 6 إصابات في 3 حوادث متفرقة بالباحة

١١:٣٠ م، الأحد، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٥
الطقس: توقعات برياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل

الطقس: توقعات برياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل

٠٧:٢٠ ص، الأحد، ٠١ فبراير ٢٠١٥
الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين ويقتل العشرات في تعز

الجيش اليمني يصد هجوماً للانقلابيين ويقتل العشرات في تعز

١١:٠٠ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *