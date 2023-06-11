خلال ساعتين.. الإطاحة بـ 5 مخالفين وضبط 240 كيلو من القات المخدر في عدة مناطق

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن خلال ساعتين من توجيه ضربات لعدد من المخالفين وضبط كميات من مادة القات المخدر في عدة مناطق بالمملكة.

القات المخدر بجازان:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتمكنت أيضا قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مخالف بصبيا:

بينما قبضت شرطة محافظة صبيا على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأيضا الإبلاغ عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عملية أمنية بالرياض:

وأمس قبضت الشرطة على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه، وضُبِطَ في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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