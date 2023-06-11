وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

تواصل – فريق التحرير:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، في اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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وفي سياق مواز، عقد صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، الخميس الماضي، مؤتمرا صحفيا، استعرض خلاله، الإجراءات لمجابهة الإرهاب والميليشيات المسلحة غرب أفريقيا ودول الساحل ووسط وجنوب أفريقيا.

الاستقرار في سوريا والعراق

وقال الوزير: ناقشنا سبل إعادة الاستقرار في الأراضي المحررة من داعش في سوريا والعراق وأكدنا على أهمية استمرار الجهود في هذا الإطار، حسب وسائل إعلام.

وأضاف الوزير: من المؤسف أن بعض الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع.