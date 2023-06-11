مستفيد يشكو عدم وصول دعم يونيو؟ حساب المواطن يعلق

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع مستحقات دعم الدفعة الـ 67 لشهر يونيو الجاري لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

إيداع دعم شهر يونيو

جاء ذلك، في رد من البرنامج عبر حسابه الرسمي خدمة المستفيدين، على مستفيد يشكو عدم وصول الدعم لهذا الشهر الجاري.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر” يونيو ” وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “.

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وفي وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 67 لشهر يونيو، بلغ 163 مليار ريال.

وأودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة “67”، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

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إجمالي ما دفعـه البرنامـج منذ انطلاقته

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

وأكد الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%.

عدد التابعين بلغ 8.4 ملايين مستفيد

كما بلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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