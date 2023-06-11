الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل
تحذير من الأرصاد على منطقة الباحة حتى مساء اليوم
“مبتعثة جازان”.. الأولى عالميا في مؤتمر لجراحة السمنة ببريطانيا
جرائم مستمرة يوميا.. هندوس يهاجمون منازل ومتاجر المسلمين
جازان.. قرار عاجل بإعفاء عدد من المسؤولين عقب وفاة الطالب سطام غازي
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد كثيف على جازان والقصيم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل

تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل

تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل
٠٧:٠١:٥٥ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة قوى ، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مساء اليوم الأحد، عن وجود عطل تقني خارج أنظمة المنصة لخدمة رخص العمل.

عطل تقني لخدمة رخص العمل

وقالت منصة قوى، في بيان لها عبر “تويتر”: “عملاؤنا الكرام، نود التنويه إلى أنه يوجد عطل تقني خارج أنظمة قوى لخدمة رخص العمل، وجارِ العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديث الخدمة وإعادتها بأقرب وقت ممكن، نتشرف بخدمتكم و شكرًا لتواصلكم مع قوى”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – ضوابط بلاغات تغيب الموظفين عن العمل.

بلاغات التغيب عن العمل

جاء ذلك في رد عبر حساب منصة قوى في “تويتر”، على شكوى مغرد قال إنه تعرض لبلاغ تغيب عن العمل كيدي.

اقرأ أيضا:

كيف يوثق الموظف عقد العمل بعد إرساله من قبل المنشأة؟

وأضاف الموظف في شكواه “طلبت منكم مهلة قصيره لكي أتمكن من نقل كفالتي أو الخروج النهائي، أخبروني ماهي الجهه التي أذهب اليها لرفع الظلم عني؟”.

الفترة الممنوحة للموظف

وأجابت منصة قوى بقولها “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه في حال تجاوز فترة 60 يوم الممنوحة للموظف من وصول الرسالة ولم يتم النقل أو الخروج النهائي سيتم تحول حالة الموظف إلى متغيب ولا يمكن إلغاء الطلب أو التمديد .
شكراً لتواصلكم مع قوى”.

الكلمات الدلالية:
خدمة رخص العمل عطل بمنصة قوى عملاء منصة قوى قوى منصة قوى

مواد ذات صلة

المزيد
بالأرقام.. تعرف على أسعار الإنترنت في الدول العربية

بالأرقام.. تعرف على أسعار الإنترنت في الدول العربية

١١:٣١ ص، الأربعاء، ١٨ يناير ٢٠٢٣
«العمل» تعتمد شروط وضوابط الاستقدام ونقل الكفالة وتغيير المهن

«العمل» تعتمد شروط وضوابط الاستقدام ونقل الكفالة وتغيير المهن

٠٦:٣٢ م، الجمعة، ١١ يناير ٢٠١٩
«سار» تحقق جائزة «أفضل جهة عمل» في الشرق الأوسط لعام 2022

«سار» تحقق جائزة «أفضل جهة عمل» في الشرق الأوسط لعام 2022

٠٣:٥٧ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
العثور على «فتاة الرياض المختفية» بالدمام

العثور على «فتاة الرياض المختفية» بالدمام

٠٥:٣٤ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *