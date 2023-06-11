تنويه مهم من منصة قوى بشأن خدمة رخص العمل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة قوى ، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مساء اليوم الأحد، عن وجود عطل تقني خارج أنظمة المنصة لخدمة رخص العمل.

عطل تقني لخدمة رخص العمل

وقالت منصة قوى، في بيان لها عبر “تويتر”: “عملاؤنا الكرام، نود التنويه إلى أنه يوجد عطل تقني خارج أنظمة قوى لخدمة رخص العمل، وجارِ العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديث الخدمة وإعادتها بأقرب وقت ممكن، نتشرف بخدمتكم و شكرًا لتواصلكم مع قوى”.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – ضوابط بلاغات تغيب الموظفين عن العمل.

بلاغات التغيب عن العمل

جاء ذلك في رد عبر حساب منصة قوى في “تويتر”، على شكوى مغرد قال إنه تعرض لبلاغ تغيب عن العمل كيدي.

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وأضاف الموظف في شكواه “طلبت منكم مهلة قصيره لكي أتمكن من نقل كفالتي أو الخروج النهائي، أخبروني ماهي الجهه التي أذهب اليها لرفع الظلم عني؟”.

الفترة الممنوحة للموظف

وأجابت منصة قوى بقولها “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه في حال تجاوز فترة 60 يوم الممنوحة للموظف من وصول الرسالة ولم يتم النقل أو الخروج النهائي سيتم تحول حالة الموظف إلى متغيب ولا يمكن إلغاء الطلب أو التمديد .

شكراً لتواصلكم مع قوى”.