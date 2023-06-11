المالية: تقديم موعد صرف رواتب يونيو الجاري لموظفي الجهات الحكومية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة المالية توجيها لجميع الجهات الحكومية بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن ذلك سيكون اعتبارا من 1-6-2023، إضافة إلى إعداد مسيرات الرواتب عن طريق نظام صرف تمهيدا لصرف رواتب شهر يونيو يوم الإثنين الموافق 26-6-2023.

تقديم رواتب يونيو:

وأوضحت أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وذلك وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

وأفادت “عكاظ” أن وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل أوضح أنه لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات تتعذر معالجتها خلال توقف أعمال نظام الحوالات “سريع” التأكيد على أهمية:

-مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها.

– التأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي.

– دقة وسلامة بيانات المسيرات (اسم المستفيد – رقم الآيبان ورمز البنك).

وأضاف أنه في حال وجود تحديات تقنية يتم رفع البلاغات عن طريق مركز الاتصال الموحد أو عبر البريد الإلكتروني.

أنشطة محظورة على القطاع العام:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 3 أنشطة محظور ممارستها على موظف القطاع العام.

وأكدت الوزارة عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين، قال فيه ” إذا موظف حكومي وعمل في القطاع الخاص وسجل بتأمينات .. ماهي عقوبة هذا التداخل ؟ ” .

وجاء الرد :” لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص”.

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