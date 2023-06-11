الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 

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أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 

أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 

أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 
٠٥:٠٠:١١ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن تفاصيل الدفعة الـ 67

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 67 – شهر يونيو، بعد ساعات من بدء إيداعها في حسابات المستفيدين.

حقيقة تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام هذ الشهر

كشف حساب “الميدان التعليمي” على تويتر عن قرار وزارة المالية بشأن تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام.
ايداع الرواتب

وزير الطاقة: لا أملك الكرة السحرية لتوقع ما سيحدث في السوق (فيديو)

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يملك “الكرة السحرية” لتوقع ماذا يمكن أن يحدث غدا في السوق.

تنفيذ حكم الشرع في 3 مواطنين بمنطقة الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين، والقتل تعزيراً لأخر، فيما يلي نصه:

وفاة الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان

توفي اليوم الأحد الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان؛ متأثرًا بالصعقة التي أدخل على أثرها العناية المركزة.

خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم في جدة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم بمحافظة جدة.

بشرى.. الموارد البشرية تفتح التسجيل للحصول على دعم مالي لهؤلاء لمدة 24 شهرًا

أعلن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في برنامج دعم العمل الحر.
الموارد البشرية - تقديم اوراق - اعانات

تنبيه مهم من الضمان الصحي حول العقد الموحد

نشر مجلس الضمان الصحي “إنفوجراف” للتوضيح بالعقد الموحد وأهميته لأصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي.
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