أخبار السعودية.. تفاصيل دفعة حساب المواطن وموعد صرف الرواتب ووفاة طالب جازان والأحياء العشوائية بجدة 

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 67 – شهر يونيو، بعد ساعات من بدء إيداعها في حسابات المستفيدين.

كشف حساب “الميدان التعليمي” على تويتر عن قرار وزارة المالية بشأن تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام.

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يملك “الكرة السحرية” لتوقع ماذا يمكن أن يحدث غدا في السوق.

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين، والقتل تعزيراً لأخر، فيما يلي نصه:

توفي اليوم الأحد الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان؛ متأثرًا بالصعقة التي أدخل على أثرها العناية المركزة.

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم بمحافظة جدة.

أعلن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في برنامج دعم العمل الحر.

نشر مجلس الضمان الصحي “إنفوجراف” للتوضيح بالعقد الموحد وأهميته لأصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي.