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شاهد.. جريان السيول مع غزارة الأمطار والبرديات في جازان

شاهد.. جريان السيول مع غزارة الأمطار والبرديات في جازان

شاهد.. جريان السيول مع غزارة الأمطار والبرديات في جازان
٠٤:٤٧:٥١ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تكونت اليوم بردية كثيفة مع غزارة الأمطار وجريان السيول على حقو فيفاء بمنطقة جازان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات منطقة جازان  لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية وتكون البرديات.

 أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، إضافةً على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار ورياح مغبرة على معظم المناطق

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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