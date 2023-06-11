شاهد.. جريان السيول مع غزارة الأمطار والبرديات في جازان

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استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تكونت اليوم بردية كثيفة مع غزارة الأمطار وجريان السيول على حقو فيفاء بمنطقة جازان.

📍فيديو

بردية حقو فيفاء #جازان

الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

11 يونيو 2023م

من | سد الفيفي

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. pic.twitter.com/arNYxVqfxQ — طقس (@tqqs) June 11, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات منطقة جازان لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية وتكون البرديات.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

📍فيديو

سسول وادي مسلة #جازان_الان

الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

11 يونيو 2023م

من | قاسم غازي

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. pic.twitter.com/JExU89GSa8 — طقس (@tqqs) June 11, 2023

وتمتد الحالة على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، إضافةً على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار ورياح مغبرة على معظم المناطق

وتوقع المركز، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

📍فيديو

سيول اعالي جمح

جنوب غرب #بيشة

الأحد ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

11 يونيو 2023م

من | ناصر الاكلبي

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. pic.twitter.com/q7tDJtA9M2 — طقس (@tqqs) June 11, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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