“النقل” تستعد لموسم الحج بمسح شبكة الطرق و3700 جسر بمسافة 73 ألف كم

تواصل – واس:

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

الحملة تهدف لمسح شبكة الطرق

وأوضح أن الحملة تهدف لمسح شبكة الطرق ما بين المدن بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها المملكة استقبالًا لموسم حج هذا العام 1444 هـ، فإن الحملة تهدف إلى:

1 – رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة.

2 – توفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.

تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة

إلى المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف تعزيز جودة الطرق ومعدلات والسلامة، والحفاظ على البنية التحتية وترسيخ ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق.

الحملة بها 550 عضوًا مقسمين على 62 فريقًا

وتنطلق الحملة في مسح شبكة الطرق ما بين المدن ، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.

وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعدد من طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.

مسح كامل الشبكة الوطنية خلال أسبوع

كما تتميز هذه الحملة بأنه سيتم مسح كامل الشبكة الوطنية خلال أسبوع واحد وبمشاركة جميع طاقات المنظومة لتوفير مصدر معلومات وقاعدة بيانات.

وتحديد مواطن التحسين باستخدام عدد من التقنيات الحديثة في عقود الأداء مثل فحص الطرق بالدرون، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التي تضمن جودة ودقة أعمال المسح.

إضافةً للمعدات المعدات المتقدمة التي تم تدشينها في نسخة العام الماضي والتي تُعد من التقنيات الحديثة والمركبات المتخصصة في أعمال المسح والتقييم.

وتمتلك الهيئة العامة للطرق أسطول ضخم من هذه المعدات يبلغ 18 معدة، تعمل على فحص حالة الطرق ومعرفة مدى جودتها واحتياجاتها، ومنها:

1 – مركبات قياس معامل الوعورة العالمي IRI.

2 – مركبات التقييم الإنشائي لطبقات الرصف باستخدام الوزن الساقط (FWD).

3 – أجهزة قياس سماكة طبقات الرصف باستخدام تقنية (GPR)، وغيرها من معدات المسح والتقييم الحديثة.

كما تم خلال هذه النسخة تدشين نظام رقابة، النظام الذي يساعد كافة القائمين بعمليات المسح برصد الملاحظات وأتمتتها، بما يسهم في تسريع عملية معالجة هذه الملاحظات.

وتدعوا الهيئة العامة للطرق كافة المواطنين والمقيمين للإسهام والمشاركة في الحملة ورصد الملاحظات عبر التواصل مع مركز الاتصال للهيئة العامة للطرق 938.

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