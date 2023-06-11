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سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.5 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.5 مليارات ريال
٠٤:٣٧:٠٩ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم بمقدار نقطة واحدة، مغلقاً عند 11396  نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو  5.5 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1%، فيما أنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، ومعادن، وبوبا العربية، والمواساة، والتعاونية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

هبوط سهم الغاز والتصنيع

في الوقت نفسه، هبط سهم الغاز والتصنيع، بنسبة 4% عند 67.70 ريال، وكانت الشركة تلقت خطابا بتعديل أسعار بيع غاز البترول السائل.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الرجحي، بأقل من 1% وصعد سهم دار المعدات، بنسبة 4% عند 80.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

زيادة رأس المال

وكان سهم الشركة موقوفاً عن التداول من 10:00 صباحاً وحتى 02:00 مساءً بناء على طلب الشركة، حيث أعلنت خلال التداول عن التوصية بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق توزيع أسهم منحة.

كما أغلق سهم سدافكو، عند 352 ريالا (+ 6%)، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، فيما ارتفع سهم الدوائية، بنسبة 8% عند 44.25 ريال.

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الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

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