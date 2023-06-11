سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 5.5 مليارات ريال

تواصل – فريق التحرير:

تراجع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم بمقدار نقطة واحدة، مغلقاً عند 11396 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1%، فيما أنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، ومعادن، وبوبا العربية، والمواساة، والتعاونية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %. هبوط سهم الغاز والتصنيع في الوقت نفسه، هبط سهم الغاز والتصنيع، بنسبة 4% عند 67.70 ريال، وكانت الشركة تلقت خطابا بتعديل أسعار بيع غاز البترول السائل.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الرجحي، بأقل من 1% وصعد سهم دار المعدات، بنسبة 4% عند 80.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

زيادة رأس المال

وكان سهم الشركة موقوفاً عن التداول من 10:00 صباحاً وحتى 02:00 مساءً بناء على طلب الشركة، حيث أعلنت خلال التداول عن التوصية بزيادة رأس المال بنسبة 50% عن طريق توزيع أسهم منحة.

كما أغلق سهم سدافكو، عند 352 ريالا (+ 6%)، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، فيما ارتفع سهم الدوائية، بنسبة 8% عند 44.25 ريال.