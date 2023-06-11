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إطلاق أحدث سيارات LADA في الأسواق .. و7 مميزات حصرية (صور)

إطلاق أحدث سيارات LADA في الأسواق .. و7 مميزات حصرية (صور)

إطلاق أحدث سيارات LADA في الأسواق .. و7 مميزات حصرية (صور)
٠٤:٥٧:٤٥ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أن مصنع Avtovaz مستعد لإطلاق إنتاج أطرزة جديدة من سيارات LADA.

ومن المقرر أن تكون مركبات Lada Aura الجديدة نسخا مطورة عن سيارات Vesta الشهيرة من لادا، بحسب روسيا اليوم.

7 مميزات

وهناك العديد منالمميزات والمعلومات المتاحة عن السيارة حتى الآن ومنها ما يلي:

1- ستحصل السيارة على تحسينات تجعلها أكثر فخامة وراحة، أذ ستحصل قمرتها الداخلية على 25 سم إضافيا من المساحة الحرة.

2- كما ستجهّز المركبات الجديدة بأحدث تقنيات الإضاءة وبتقنيات داخلية توفر الرفاهية للركاب مثل أنظمة المولتيميديا وشاشات اللمس المتطورة.

3- ستحتوي على أنظمة الشحن اللاسلكي للهواتف، وأنظمة تدفئة للمقاعد، ومقاعد جلدية مريحة، وأنظمة إضاءة داخلية بألوان متنوعة.

4- بمحركات بنزين بسعة 1.8 ليتر بعزم 122 حصانا.

5- ستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية.

6- ستأتي منها نسخ بمسافة خلوص أرضي ممتازة توفر لها حركة سلسة على الطرق الوعرة.

7- المصنع يخطط لإطلاق إنتاج سيارت Lada Aura الجديدة عام 2024.
روسيا تطور نماذج جديدة من سيارت LADA
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