الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“رعاية” تعلن طرح 62 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى
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“رعاية” تعلن طرح 62 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

“رعاية” تعلن طرح 62 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى

“رعاية” تعلن طرح 62 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى
٠٤:٢٣:٠٦ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” عن توفر عدد 62 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي:

* المسميات الوظيفية:

– مساعد اداري

– كاتب تسجيل

– كاتب تسجيل

– أمين صندوق

– منسق التدريب

– موظف موارد بشرية

– سائق

– كاتب موافقة طبية

– كاتب السجلات الطبية

– مسؤول الفواتير

– رجل أمن

– مسؤول الأمن

– مشرف صيدلية

– مقيم باطني

– مسجل أول الأشعة

– أخصائي تكنولوجيا الاشعة

– صيدلي

– معالج فيزيائي أول

– فني مختبر أول

– مندوب مبيعات صيدلية

– اخصائي اول التطوير التنظيمي

– مسؤول المطالبات

– رئيس الحسابات

– محاسب

– منسق طبي

– مهندس أول

– موظف قانوني أول

– رئيس خدمات الدعم والضيف

– رئيس ادارة المرافق والصيانة

– صيدلاني

– أطباء

– استشاريين

– (وظائف أخرى)

* المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن توفر عدد 62 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة

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