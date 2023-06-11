“رعاية” تعلن طرح 62 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” عن توفر عدد 62 وظيفة شاغرة وذلك لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض ومكة المكرمة على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
– مساعد اداري
– كاتب تسجيل
– كاتب تسجيل
– أمين صندوق
– منسق التدريب
– موظف موارد بشرية
– سائق
– كاتب موافقة طبية
– كاتب السجلات الطبية
– مسؤول الفواتير
– رجل أمن
– مسؤول الأمن
– مشرف صيدلية
– مقيم باطني
– مسجل أول الأشعة
– أخصائي تكنولوجيا الاشعة
– صيدلي
– معالج فيزيائي أول
– فني مختبر أول
– مندوب مبيعات صيدلية
– اخصائي اول التطوير التنظيمي
– مسؤول المطالبات
– رئيس الحسابات
– محاسب
– منسق طبي
– مهندس أول
– موظف قانوني أول
– رئيس خدمات الدعم والضيف
– رئيس ادارة المرافق والصيانة
– صيدلاني
– أطباء
– استشاريين
– (وظائف أخرى)
* المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا