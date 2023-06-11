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غدا .. طرح مئات الفرص الوظيفية في هذه المنطقة

غدا .. طرح مئات الفرص الوظيفية في هذه المنطقة

غدا .. طرح مئات الفرص الوظيفية في هذه المنطقة
٠٤:٣٨:٣٣ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غدًا، معرض التوظيف (آفاق 2023).

ويصاحب المعرض حفل تخريج متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام 1444هـ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنين بالباحة.

وثمن مدير إدارة التدريب التقني والمهني في الباحة خالد آل مشوط رعاية سموه مؤكداً أنها خير شاهد على حرص القيادة الحكيمة على دعم التدريب التقني والمهني.

معرض التوظيف

وأشار إلى الدور الكبير لرعاية سموه لمعرض التوظيف المصاحب “آفاق2023” بهدف تحقيق مستهدفات مبادرة “فرصة لكل خريج” التي أطلقها المحافظ لمساعدة الخريجين في البحث عن فرص عمل أو تدريب لدى أهم الشركات وعرض الشواغر على الباحثين عن عمل وتوظيفهم بناءً على مؤهلاتهم العلمية والعملية واختيار المؤسسات ‫والشركات الأكفأ لشغل تلك الوظائف‪.

يذكر أن معرض التوظيف “آفاق 2023” ينطلق في نسخته الثانية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٢٣-٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ هـ بعد تحقيقه نجاح كبير في نسخته الأولى وأثمرت عن توفير أكثر من (2000) فرصة عمل .

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الكلمات الدلالية:
الباحة السعودية المملكة فرص فرص عمل منطقة الباحة

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