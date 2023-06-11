الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
فاجعة.. غرق عروسين أثناء جلسة تصوير
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فاجعة.. غرق عروسين أثناء جلسة تصوير

فاجعة.. غرق عروسين أثناء جلسة تصوير

فاجعة.. غرق عروسين أثناء جلسة تصوير
٠٤:٢٤:٥٦ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

لقي عروسان من الهند حتفهما، غرقًا، خلال جلسة تصوير في جزيرة بالي بإندونيسيا،

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، اليوم الاحد، بأن العريسين، وهما طبيبان ينحدران من “بونامالي” في تشيناي بجنوبي الهند، كانا قد تزوجا في الاول من يونيو الجاري، ولقيا حتفهما أثناء جلسة التصوير، بينما كانا يستقلان دراجة مائية.

وتم انتشال جثة العريس لوكيشواران، أمس الاول الجمعة، بينما تم العثور على جثة العروس، فيبوشنيا، صباح أمس السبت.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوجين الشابين كانا يخططان لعمل رحلة بالزورق السريع، ولكنها تحولت إلى مأساة بعدما انقلب القارب بعد أن كانا في عرض البحر.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأنه لم يتم بعد تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث.

وتقوم أسرتا الضحيتين حاليًا بترتيبات من أجل إعادة الجثتين إلى تشيناي.

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الكلمات الدلالية:
الهند جزيرة بالي بإندونيسيا جلسة تصوير غرق عروسين

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