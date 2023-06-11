توضيح مهم من “الأحوال المدنية” بشأن الخدمات المقدمة في مناطق المملكة

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أعلنت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة عن تقديم الخدمات في 19 موقعا حول المملكة.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (19) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية اليوم خدماتها للنساء في المتوسطة الثالثة ببقيق، ويوم الاثنين في ابتدائية مليجة لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في متوسطة مليجة، ويوم الأربعاء في ثانوية مليجة، ويوم الخميس في ابتدائية ومتوسطة القليب بالنعيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

خدمات بنجران

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم الخدمة للرجال في مقر قيادة الحرس الوطني بنجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في جامعة نجران لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الملك خالد بنجران لمدة يومين.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المدنية المتنقلة الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مدرسة حلبان المتوسطة والثانوية لمدة ثلاثة أيام، وللرجال والنساء في هيئة الحكومة الرقمية لمدة يوم، ويوم الأربعاء في نادي ضباط قوى الأمن لمدة يومين.

تقديم الخدمات في القصيم

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في معرض وطننا أمانة بمركز الملك عبد الله الحضاري للاحتفالات بالبكيرية، وللنساء في مركز العاقر بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها للرجال يوم الثلاثاء في بلدية ظهران الجنوب، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في فرع وزارة التجارة بأبها لمدة يومين لكل منهما.

الخدمات بمنقطة حائل

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المدنية المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في بلدية محافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء في مكتب التعليم بمحافظة الشنان لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة بالمنطقة الشمالية بمحافظة العويقيلة للنساء يوم الثلاثاء لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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