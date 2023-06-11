“إنفاذ” ينجح في بيع وتصفية أكبر مزاد إلكتروني عقاري بنصف مليار ريال

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أنه حقق نجاحًا كبيرًا في بيع وتصفية مزاد مخطط النخيل بمحافظة حريملاء.

عرض أكثر من 380 قطعة أرض

وأوضح أن ذلك بالربع الثاني من هذا العام الجاري، الذي تم فيه عرض أكثر من 380 قطعة أرض تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 950 ألف متر مربع.

المزاد أُقيم عبر منصة سومتك للمزادات

وأضاف أنها بيعت بقيمة إجمالية بأكثر من 600 مليون ريال، وذلك في المزاد العلني الإلكتروني الذي أُقيم عبر منصة سومتك للمزادات.

ويعد مزاد مخطط النخيل أول تجربة لمزاد إلكتروني بهذا الحجم وهذا العدد من العقارات يتم طرحه للبيع والتصفية علنيًا.

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وينسب نجاح المزاد إلى الالتزام بالعمل المؤسسي وتطبيق الخطط التسويقية والتشغيلية المناسبة لنوع المزاد،

من خلال استهداف شرائح محددة تتناسب مع نوعية العقارات المطروحة.

يذكر أن المزاد لاقى تنافساً كبيراً بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري،

على هذا المخطط الفريد الذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض وبالقرب من محافظة حريملاء.

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كما يتميز مخطط النخيل بموقعه الإستراتيجي وذلك على مقربة من منطقة التوسع العمراني شمال الرياض،

ويعد من الفرص المتميزة التي نادراً ما تطرح المزادات العلنية.

30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد

ويفصله 30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد كوجهة السياحة للمملكة مستقبلاً،

فضلاً عن إحاطته بمعالم خدمية متنوعة كالمدارس والجامعات وأهم طرق المنطقة كطريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز.

18 ألف مزايدة خلال 14يومًا

ووصل مجموع عدد المزايدات خلال 14يوماً أكثر من 18 ألف مزايدة وبلغ متوسط المزايدات على القطعة أكثر من 50 مزايدة ،

توج ذلك ببيع المخطط بالكامل 100%، وهذا يحقق أهداف المركز في تسريع استيفاء الحقوق.

إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة

ويُعدّ “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030،

حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

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والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد،

أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.