للمتواجدين خارج المملكة للعلاج.. توضيح مهم من حساب المواطن بشأن صرف الدعم

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن توضيحًا بشأن المستفيدين المتواجدين خارج المملكة للعلاج.

وقالت خدمة المستفيدين في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول وقف الدعم بسبب التواجد خارج المملكة للعلاج، إنه “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

وبعد ساعات من بدء الإيداع في حسابات المستفيدين، أصدر حساب المواطن، توضيحات لأصحاب الاستفسارات حول أسباب التأخير للبعض، واستقطاع البنك من الدعم، وغيرها من استفسارات.

أسباب تأخر الصرف

وردت خدمة المستفيدين في حسابها عبر موقع “تويتر” حول لماذا تأخر الصرف، قائلة: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر” يونيو ” وسيستمر حتى نهاية يوم الاحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول، الدفعات المالية”.

حالة الدفعة تحت الصرف

فيما تساءل آخر حول معنى إشعار: “حالة الدفعة تحت الصرف”؟، وأجابت الخدمة بأن “حالة الدفعة “تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الايداع تحت الإجراء وسيستمر إيداع مبالغ الدعم حتى نهاية يوم الأحد”.

حالة الدفعة لا يوجد

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين، أوضحت “خدمة المستفيدين” معنى “حالة الدفعة (لا يوجد) بأنها “تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط http://portal.ca.gov.sa”.

حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط https://t.co/XGVelVLg1z — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 11, 2023

استقطاع البنك من الدعم

وأجابت الخدمة ردًا على استفسار حول إقدام البنك على السحب من رصيد حساب المواطن بأنه “لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa”.

الدفعة 67

وأعلن برنامج حساب المواطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بدء إيداع المستحقات والدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم لشهر يونيو سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

وحدد حساب المواطن الحادي عشر من شهر يونيو، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

شروط الأهلية في البرنامج

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.