حقيقة تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام هذ الشهر

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب “الميدان التعليمي” على تويتر عن قرار وزارة المالية بشأن تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام.

وأوضحت الحساب أنه تقرر أن يكون الصرف يوم الاثنين 26 من الشهر الميلادي الحالي، بدلاً من الموعد المعتاد 27 من الشهر.

أنشطة محظورة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن 3 أنشطة محظور ممارستها على موظف القطاع العام.

وأكدت الوزارة عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا يسمح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

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جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين، قال فيه ” إذا موظف حكومي وعمل في القطاع الخاص وسجل بتأمينات .. ماهي عقوبة هذا التداخل ؟ ” .

وجاء الرد :” لا يسمح لموظفي القطاع العام فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص”.

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