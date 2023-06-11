ظهر اليوم.. شاهد تساقط الأمطار مع جريان السيول في أبها بعسير

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت ظهر اليوم كميات من الأمطار مع جريان السيول على محافظة أبها بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض أبها ومنطقة عسير لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

أمطار ورياح مغبرة على معظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

رياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.