وفاة الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان

تواصل – فريق التحرير:

توفي اليوم الأحد الطالب الذي تعرض لتماس كهربائي بمدرسته في جازان؛ متأثرًا بالصعقة التي أدخل على أثرها العناية المركزة.

تعليم جازان يصدر جملة من العقوبات

وقبل يومين، أعلن مدير تعليم جازان أنه أصدر جملة من العقوبات شملت جميع من ثبت تقصيرهم.

إحالة المقصرين لجهات الاختصاص

وأكد حسب مدونة” الميدان التعليمي”، أنه تم إحالة عددٍ منهم لجهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.

تحقيق حول إصابة طالب بالتماس كهربائي

وقبل أسبوعـين، كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر الأربعاء 04 / 11/ 1444هـ.

وأكد ذلك تم بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش.

وأضافت إدارة التعليم في جازان، في بيان لها، أنه نقل الطالب على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابته بالتماس كهربائي

وبين المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة وأسبابها

وتابع بيان إدارة التعليم بجازان، أن المدير العام للتعليم بالمنطقة وجه بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.