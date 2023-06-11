ومفاجأة عن التابعين.. إجمالي دفعات حساب المواطن حتى دفعة شهر يونيو

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كشف برنامج حساب المواطن، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 67 لشهر يونيو، بلغ 163 مليار ريال.

عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة “67”، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي ما دفعـه البرنامـج منذ انطلاقته

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج

وأكد الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%.

عدد التابعين بلغ 8.4 ملايين مستفيد

كما بلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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