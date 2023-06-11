الموعد والمزايا.. جامعة الملك عبدالعزيز تبدأ دورة مجانية في الأمن السيبراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز الممثلة في الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع عن فتح باب التسجيل في دورة مجانية عن بًعد.

وأوضحت أن الدورات المجانية، تأتي بعنوان “الأمن السيبراني” مع شهادة حضور معتمدة “مجانًا”، على النحو التالي:

* عنوان الدورة:

– الأمن السيبراني

* موعد الدورة:

الأربعاء 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م الساعة 5:00 مساءً.

* المميزات:

– شهادة حضور معتمدة “مجانًا”.

– متاحة للرجال والنساء من كافة فئات المجتمع.

– تقام الدورة مجانًا عن بعد عبر منصة “Zoom”.

– دورة مجانية تستهدف الباحثين عن عمل وحديثي التخرج.

* طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا والحضور على نفس الرابط قبل نصف ساعة من موعد الدورة المحدد أعلاه.

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