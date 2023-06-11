تعرف على المواقيت المكانية لإحرام ضيوف الرحمن

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نشرت وزارة الحج والعمرة “إنفوجراف” للتوضيح بالمواقيت المكانية لضيوف الرحمن.

وأضافت: “شرعت المواقيت تعظيمًا لبيت الله الحرام، ويُلزم ضيف الرحمن بالإحرام من المواقيت الخمسة أو ما يُحاذيها، سواء كان قادما بالطائرة أو عن طريق البر.

المواقيت المكانية

1- ذو الحُليفة لأهل المدينة المنورة

2- الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب

3- ذات عرق لأهل العراق

4- قرن المنازل لأهل نجد

5- يلملم لأهل اليمن

في سياق متصل، تقدم مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف خدماتها لضيوف بيت الله الحرام منذ ما يزيد عن 20 عام.

15 ألف حاج عبروا الحدود من المنافذ البرية

وحتى ليلة أمس، بلغ عدد الوافدين من ضيوف الرحمن أكثر من 15 ألف حاج عبروا الحدود من المنافذ البرية خلال تسعة أيام، ولا زال العدد في ازدياد.

حكومة المملكة حريصة على خدمة الحجاج

وتأتي أهمية المدينة وعنايتها بضيوف الرحمن، امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين بحجاج بيت الله الحرام.

وذلك منذ وصولهم وتقديم العديد من الخدمات عبر أجهزة الدولة المختلفة والجهات الخيرية والفرق التطوعية.

تهيئة المكان وتوفير كافة الخدمات

ويعمل مركز أبو عجرم وبلديتها على تهيئة المكان وتوفير كافة الخدمات والبنى التحتية له من أعمال السفلته.

إضافة إلى نصب المخيمات وتجهيزها بالتكيبف والفراش للمبيت مع توفير الماء والكهرباء وأعمال الصيانة للمصليات ودورات المياه والاعتناء بالأشجار التي تلطف الأجواء.

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