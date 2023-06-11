تعمق الحالة المدارية للعاصفة “بيبارجوي” إلى إعصار من الدرجة الثالثة

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء الأرصاد أن آخر صور الأقمار الاصطناعية والبيانات المُستَلَمة تشير إلى تطور الحالة المدارية بيبارجوي إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

الإعصار يتمركز شمال شرق الخليج العربي

وحسب “طقس العرب”، فإن الإعصار يتمركز شمال شرق الخليج العربي على خط عرض 18.4 شمالاً و خط طول 67.7 شرقاً.

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 96 إلى 105 عقدة ويبعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 920 كم.

اقرأ أيضًا:

عاصفة “بيبارجوي” ترتقى لمستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية

استمرار تحرك الإعصار المداري

وتُشير خرائط التنبؤات إلى استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه الشمال نحو سواحل باكستان وشمال الهند.

وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مع عدم وجود تأثيرات مُباشرة على سلطنة عُمان أو أي دولة عربية أخرى.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل السلطنة المُطلة على الخليج العربي، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 6 أمتار.

فيما يكون متوسط الموج على بقية سواحل سلطنة عمان والجزيرة العربية، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 1-2 متر.

اقرأ أيضًا:

الأيام القادمة.. مدى تأثر المملكة بالحالة المدارية للعاصفة “بيبارجوي”

تقدم إعصار بيبرجوي نحو الشمال وسط الخليج

وتشير آخر التوقعات الجوية باستمرار تقدم إعصار بيبرجوي نحو الشمال باتجاه وسط الخليج، خلال الـ 5 أيام القادمة.