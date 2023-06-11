الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن
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سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن

سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن

سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن
٠١:١٣:٥١ م، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية شاغرة، للمواطنين وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

1- مدير العقود-الشؤون القانونية.

2- أخصائي اتصالات إدارية.

3- مدير الشراكات.

4- مدير المشروع.

5- محلل رواتب رأس المال البشري.

6- مدير الإعداد (التوظيف).

7- مدير البرنامج.

8- أخصائي أول تحليل الأعمال.

9- مدير مكتب.

10- مدير أول التطوير.

11- مدير برنامج أول.

12- أخصائي إدارة علاقات الموردين.

13- مدير أول التنمية.

14- أخصائي أول عمليات المشتريات.

15- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال.

16- مدير الخدمات الفنية.

17- مدير مركز المراسلات.

18- أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال.

19- أخصائي تخطيط التعاقب الوظيفي.

20- أخصائي الحوكمة الداخلية.

21- أخصائي أول خصوصية البيانات.

22- مدير حوكمة الشركات التابعة.

23- أخصائي الاستشعار عن بعد.

24- أخصائي إدارة المنازعات والإنفاذ.

تنويه: يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) في رابط التقديم؛ حسب الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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