سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية شاغرة، للمواطنين وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة
1- مدير العقود-الشؤون القانونية.
2- أخصائي اتصالات إدارية.
3- مدير الشراكات.
4- مدير المشروع.
5- محلل رواتب رأس المال البشري.
6- مدير الإعداد (التوظيف).
7- مدير البرنامج.
8- أخصائي أول تحليل الأعمال.
9- مدير مكتب.
10- مدير أول التطوير.
11- مدير برنامج أول.
12- أخصائي إدارة علاقات الموردين.
13- مدير أول التنمية.
14- أخصائي أول عمليات المشتريات.
15- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال.
16- مدير الخدمات الفنية.
17- مدير مركز المراسلات.
18- أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال.
19- أخصائي تخطيط التعاقب الوظيفي.
20- أخصائي الحوكمة الداخلية.
21- أخصائي أول خصوصية البيانات.
22- مدير حوكمة الشركات التابعة.
23- أخصائي الاستشعار عن بعد.
24- أخصائي إدارة المنازعات والإنفاذ.
تنويه: يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) في رابط التقديم؛ حسب الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم
– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )