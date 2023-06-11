سارع بالتقديم.. فتح التوظيف بهيئة العلا في مختلف التخصصات بعدة مدن

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية شاغرة، للمواطنين وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

1- مدير العقود-الشؤون القانونية.

2- أخصائي اتصالات إدارية.

3- مدير الشراكات.

4- مدير المشروع.

5- محلل رواتب رأس المال البشري.

6- مدير الإعداد (التوظيف).

7- مدير البرنامج.

8- أخصائي أول تحليل الأعمال.

9- مدير مكتب.

10- مدير أول التطوير.

11- مدير برنامج أول.

12- أخصائي إدارة علاقات الموردين.

13- مدير أول التنمية.

14- أخصائي أول عمليات المشتريات.

15- أخصائي تطوير استمرارية الأعمال.

16- مدير الخدمات الفنية.

17- مدير مركز المراسلات.

18- أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال.

19- أخصائي تخطيط التعاقب الوظيفي.

20- أخصائي الحوكمة الداخلية.

21- أخصائي أول خصوصية البيانات.

22- مدير حوكمة الشركات التابعة.

23- أخصائي الاستشعار عن بعد.

24- أخصائي إدارة المنازعات والإنفاذ.

تنويه: يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) في رابط التقديم؛ حسب الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

– للاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )