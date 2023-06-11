الموعد والأماكن.. تحذيرات من عودة نشاط رياح البوارح على معظم مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد بمركز طقس العرب الإقليمي”طقس العرب”، من عودة نشاط رياح البوارح على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

تكاثر السُحب الركامية على هذه المناطق

وبين الخبراء أن آخر القراءات الجوية تشير بأنه يُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأة يومي الأحد والاثنين لتكاثر السُحب على جازان وعسير والباحة ومكة.

حرارة مرتفعة وهطول أمطار مُتفرقة

وتترافق الحالة بهطول أمطار مُتفرقة تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا، حيث يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مُعظم المناطق، مُعتدلاً على المُرتفعات.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاء من وسط و غرب المملكة و تُثير بعض الأتربة و الغبار في المناطق الصحراوية.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مغبرة على معظم المناطق

تعمق المنخفض الجوي الحراري

ويُتوقع أن يُسيطر مرتفع جوي سطحي على بلاد الشام وشرقي البحر الأبيض المُتوسط.

وذلك بالتزامن مع تعمق المنخفض الجوي الحراري في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية.

عودة نشاط الرياح الشمالية الغربية “البوارح”

وتوقع المختصون، عودة نشاط الرياح الشمالية الغربية والتي تعرف محليًا بمسمى البوارح على شرق المملكة بدءًا من يوم الأربعاء.

وحسب “طقس العرب”، فقد أدى عودة البوارح إلى إثارة الأتربة و الغبار، حيث يكون الطقس خلال الأسبوع، على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

أبرزها المدينة.. خبير طقس يُحذر من رياح وأمطار متفاوتة على هذه المناطق

الأحد والاثنين

زخات رعدية من الأمطار متوقعة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف.

وذلك مع احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء محدودة من المدينة المنورة.

الثلاثاء

وتشهد أجواء المملكة، زخات رعدية من الأمطار متوقعة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة.

إلى جانب، هبوب رياح شمالية غربية نشطة في أجزاء من الجوف قد تثير بعض الغبار.

اقرأ أيضًا:

46 في حفر الباطن.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

الأربعاء

كما يُتوقع أن تتساقط زخات رعدية من الأمطار على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة تشمل عسير وجازان والباحة.

الخميس

ويوم الخميس، من المتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية نشطة السرعة في أجزاء من المدينة المنورة وتبوك.

بينما تكون شمالية نشطة في أجزاء من المنطقة الشرقية، وتثير هذه الرياح الغبار والأتربة.