واقتحام الأقصى.. قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم واسعة لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عدة فلسطينيين خلال مداهمات واقتحامات في قرى جنين ونابلس والخليل، من بينهم أسير محرر وطفل.

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وفي ذات السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً وشابًا غرب بيت لحم

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً وشابًا من قرية حوسان غرب بيت لحم، حيث اعتقلت الطفل والشاب، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

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عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا “الأقصى” على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

كما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

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فلسطين تستنكر حماية الاحتلال من العقاب

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وجرائمها تشجعها على التمادي في تعميق احتلالها للضفة الغربية.

وأدانت “الخارجية” استباحة جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.