دراسة: هذا ما يحدث لأدمغة رواد الفضاء خلال الرحلات الطويلة

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حذرت دراسة جديدة من التأثيرات على أدمغة رواد الفضاء الذين يقضون ستة أشهر أو أكثر في الفضاء، والتي تتطلب عدم القيام برحلات لمدة تصل إلى نحو ثلاث سنوات للتخلص منها.

وقام الباحثون بفحص عمليات مسح الدماغ لـ 30 رائد فضاء، وفحصوا عمليات المسح التي صورت أدمغتهم قبل وبعد بعثاتهم إلى الفضاء.

وتضمن فريق البحث بعثات استغرقت أسبوعين (ثمانية من رواد الفضاء) وستة أشهر (18 رائد فضاء)، وسنة كاملة (أربعة رواد فضاء).

وقالت مؤلفة الدراسة راشيل سيدلر، أستاذة علم وظائف الأعضاء وعلم الحركة في جامعة فلوريدا: “وجدنا أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الناس في الفضاء، زاد حجم البطينات لديهم”.

وتابعت: “يسافر العديد من رواد الفضاء إلى الفضاء أكثر من مرة، وتظهر دراستنا أن الأمر يستغرق حوالي ثلاث سنوات بين الرحلات حتى يتعافى البطينان تمامًا”.

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بطينات الدماغ

والبطينات عبارة عن تجاويف في الدماغ مليئة بالسائل النخاعي، توفر الحماية والتغذية وإزالة النفايات للدماغ.

وحسب الدراسة التي تمولها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، ونُشرت نتائجها في دورية “ساينتفك ريبورت”، يقوم جسم الإنسان بتوزيع هذه السوائل في جميع الأعضاء.

ولكن في حالة عدم وجود الجاذبية، يتحرك هذا السائل إلى الأعلى، ويدفع الدماغ إلى أعلى عبر الجمجمة، ويتسبب في تمدد العضلات.

وأضافت سيدلر في بيان صحفي للجامعة: “لا نعرف بعد على وجه اليقين ما العواقب طويلة المدى لهذا الأمر على صحة وسلوك المسافرين في الفضاء، لذا فإن السماح للعقل بالتعافي يبدو فكرة جيدة”.

وتابعت: “تأتي القفزة الأكبر عندما تذهب من أسبوعين إلى ستة أشهر في الفضاء، لا يوجد تغيير ملموس في حجم البطينين بعد أسبوعين فقط”.

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تغييرات بسيطة في الرحلات القصيرة

وفيما يعتبرونه أمرًا إيجابيًا، لاحظ الباحثون أن الرحلات الفضائية الأقصر تتسبب في تغييرات بسيطة في أدمغة رواد الفضاء، بالنظر إلى الاهتمام بالسياحة الفضائية.

وأشارت سيدلر إلى أنه من الجيد أيضًا معرفة أنه يبدو أن مستويات التوسع البطيني قد توقفت بعد ستة أشهر.

وقالت: “كنا سعداء لأن التغييرات لا تزيد بشكل كبير، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون لدينا في النهاية أشخاص في الفضاء لفترات أطول”.

ورأت سيدلر أن هذه الدراسة ستؤثر على عملية صنع القرار في المستقبل فيما يتعلق بسفر الطاقم وتخطيط المهمة.

الصورة

https://www.upi.com/Science_News/2023/06/09/long-space-flights-astronauts-brains/3781686318007/