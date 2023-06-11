وزير الاستثمار: إطلاق طريق حرير عصري لربط العرب بالصين (فيديو)

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قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن المملكة تعمل من اليوم على إطلاق طريق حرير عصري جديد، يكون محرك رؤيتنا للتعاون والتشارك.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني: “سيكون وقود انطلاقتها هم الشباب والابتكارات لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا”.

وأكد التزام المملكة بالعمل كجسر لربط العالم العربي بالصين والإسهام في نمو وتطوير العلاقات. وأضاف – في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض: “نحن شريك للصين في العالم العربي وبوابة لها، كما أننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموًا في العالم خلال العام الماضي”. الصين شريك إستراتيجي

ولفت الفالح، إلى أن الوقت حان لتكون الصين شريكًا إستراتيجيًا رئيسًا للتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يوفر فرصًا واعدة للاستثمار.

وأكّد وزير الاستثمار، أن المملكة ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لإستراتيجية الاستثمار في المنطقة.

كان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.

وأوضح “ابن فرحان” أن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

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