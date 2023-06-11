بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا

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ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش على عمق عشرة كيلو مترات.

وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

في سياق متصل، شهد العام الماضي عددًا غير مسبوق من الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ في العديد من الدول، بينها الفيضانات والجفاف والأعاصير والعواصف وهطول الأمطار الغزيرة.

وكشف تقرير صادر عن منظمة كريستيان إيد (Christian Aid) للإغاثة والتنمية، عن تكلفة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، والتي تراوحت بين 3 و100 مليار دولار.

على الرغم من أن هذه الأرقام مجرد تقديرات، فإن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

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