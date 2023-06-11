الجامعة العربية: المملكة تقود العمل العربي المشترك إلى التنمية والازدهار

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قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن المملكة تقود العمل العربي المشترك إلى التنمية والازدهار، منذ ترأسها للقمة العربية في جدة.

وأكد أنه من دواعي السرور المشاركة في افتتاح هذا المؤتمر برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة.

تاريخ العلاقات بين الجانبين يمتد لآلاف السنين

وأوضح أن القمة العربية الصينية الأخيرة أعطت دفعة قوية للتعاون بين الجانبين، مثمنًا دور الصين في تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن فرص الاستثمار في الدول العربية كثيرة وواعدة ولكنها للأسف ظلت قليلة الجذب لرؤوس الأموال العالمية.

وتعالج خطط التنمية التي أطلقتها الدول العربية ذلك، بهدف استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمزيد من الاستثمارات.

تحسين مناخ الاستثمار العربي

وأوضح أبو الغيط أن الجامعة العربية اهتمت بتحسين مناخ الاستثمار العربي..

وكذلك بناء شراكات مع التجمعات الدولية والإقليمية ومنها هذا المنتدى، وهناك عدة اتفاقات تعدها الجامعة العربية.

3 آلاف من صناع قرار الأعمال في 23 دولة

ويشارك في هذا المؤتمر نحو 3 آلاف من صناع قرار الأعمال في 23 دولة عربية، إضافة إلي الصين؛ لبحث فرص الاستثمار وآفاق التعاون الاقتصادي المشترك.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء “بهدف تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني.

واستكشاف فرص الاستثمار البينية؛ في العديد من القطاعات.

افتتاح أعمال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط، في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالمملكة.