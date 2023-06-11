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وزير الاستثمار: المملكة ملتزمة بالعمل كجسر لربط الصين بالعالم العربي (فيديو)

وزير الاستثمار: المملكة ملتزمة بالعمل كجسر لربط الصين بالعالم العربي (فيديو)

وزير الاستثمار: المملكة ملتزمة بالعمل كجسر لربط الصين بالعالم العربي (فيديو)
١١:٥٢:٣٦ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التزام المملكة بالعمل كجسر لربط العالم العربي بالصين والإسهام في نمو وتطوير العلاقات.

وأضاف – في كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض: “نحن شريك للصين في العالم العربي وبوابة لها، كما أننا  الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموًا في العالم خلال العام الماضي”.

الصين شريك إستراتيجي

ولفت الفالح، إلى أن الوقت حان لتكون الصين شريكًا إستراتيجيًا رئيسًا للتنمية في المنطقة، مؤكدًا أن النمو في التبادل التجاري مع الصين يوفر فرصًا واعدة للاستثمار.

وأكّد وزير الاستثمار، أن المملكة ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على أن رؤية المملكة 2030 تمثل نموذجًا لإستراتيجية الاستثمار في المنطقة.

كان  وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.

وأوضح “ابن فرحان”  أن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

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مؤتمر الأعمال العربي الصيني

وتستضيف الرياض الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” .

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة. وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بلغ حوالي 1.6 تريليون ريال في 2022 بنمو 31% مقارنةً بالعام 2021.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية إن الصين شريك مهم للمملكة ودول المنطقة، موضحًا أن المملكة تواصل تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

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الكلمات الدلالية:
الاسثتمار السعودية الصين المملكة منتدى الاستثمار

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