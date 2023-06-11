إذا كنت تعاني من القلق.. ابتعد تمامًا عن هذه المشروبات

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الشعور بالتوتر والعصبية وصعوبة الاسترخاء قد تسهم بعض المشروبات في إحداثه، مما يستوجب الابتعاد عن العوامل التي تساعد على تفاقم المشكلة.

الدكتورة نيرينا راملاخان، عالمة الفسيولوجيا العصبية تحدثت إلىموقع “إكسبريس” عن المشروبات التي يجب الحد منها لأولئك الذي يعانون من القلق.

الكافيين

قالت الدكتورة راملاخان، إن “الكافيين مادة كيميائية تسبب الإدمان ويمكن أن تؤدي بكثرة إلى زيادة القلق. كمنشط قوي، فإنه يعمل مثل جرعة من الأدرينالين تسريع الجهاز العصبي السمبثاوي- فرع من الجهاز العصبي اللاإرادي الذي يحارب الإجهاد”.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وسرعة التنفس، إنه “مشابه للصراع أو الاستجابة التي تسببها هرمونات التوتر، الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول”.

وفي حين أن الناس لديهم حساسيات مختلفة للكافيين، فإن العمر النموذجي له هو حوالي خمس ساعات، وهذا يعني أن آثار الكافيين المسببة للقلق يمكن أن تستمر لمدة خمس ساعات، ولايقتصر التأثير على القهوة فقط.

وتنصح الدكتورة راملكان بعدم شرب الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر والمشروبات الغازية. قالت: “يختلف استقلاب الكافيين لدى كل شخص؛ ومع ذلك، يمكن أن تستمر التأثيرات لفترة طويلة في الجسم”.

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القلق

وفقًا لموقع “مايند” الطبي، فإن المشاعر المرتبطة بالقلق تتراوح من الشعور بالرهبة إلى الحالة المزاجية السيئة والاكتئاب. وبالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي إلى القلق المستمر والحاجة إلى الكثير من الطمأنينة من الآخرين.

ويمكن أن تظهر أعراض القلق وتختفي – ويمكن أن تتسبب في صعوبات في الاعتناء بالنفس، والاحتفاظ بالعمل، وتكوين العلاقات، والاستمتاع بوقت الفراغ.

ما الذي يسبب القلق؟

هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تسهم في القلق، منها:

-التجارب الصعبة.

-الإساءة الجسدية أو العاطفية.

-الإهمال-

-فقدان أحد الوالدين.

-التعرض للمعاملة القاسية.

-الاستبعاد الاجتماعي.

المعانة من العنصرية.

-عدم معاملة الأبناء بحرارة أو المبالغة في الحماية.

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عوامل حياتية

يمكن أن تؤدي ظروف الحياة الحالية أيضًا إلى القلق، مثل:

-الإرهاق أو تراكم التوتر.

-الكثير من التغيير أو عدم اليقين.

-الشعور بالضغط أثناء الدراسة أو العمل.

-ساعات العمل الطويلة.

-البطالة.

-مشاكل مالية.

-مشاكل السكن.

-القلق على البيئة أو الكوارث الطبيعية.

-فقدان شخص قريب منك.

-الشعور بالوحدة أو العزلة.

-التعرض لسوء المعاملة أو التنمر أو المضايقة.