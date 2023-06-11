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الحد الأقصى.. توضيح مهم من التأمينات بشأن الحصول على قرض الأسرة

الحد الأقصى.. توضيح مهم من التأمينات بشأن الحصول على قرض الأسرة

الحد الأقصى.. توضيح مهم من التأمينات بشأن الحصول على قرض الأسرة
١١:٢٣:٤٠ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأقصى للراتب للاستفادة من قرض الأسرة.

وأضافت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول الحد الأقصى الذي يجب أن لا يتجاوزه الراتب؟: “الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14.500 ريال”.

وتابعت: “ويتم إحتساب إجمالي الراتب (الأساسي + البدلات) دون احتساب حسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية”.

ويتيح بنك التنمية الاجتماعية الحصول على تمويل يصل إلى مبلغ 100 ألف ريال، مما يساعد في تلبية احتياجات ومتطلبات الأسرة.

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شروط الحصول على قرض الأسرة

وفيما يلي الشروط:

-ألا يتجاوز عمر المتقدم لطلب القرض عن 70 عامًا.

-لا يزيد الدخل الشهري للمقترض عن 14.5 ألف ريال.

-سلامة السِّجل الائتماني.

-أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.

-يسمح للنساء اللواتي يُعِلْن أطفالاً التقديم على قرض الأسرة، بشرط أن يكون هناك أكثر من طفل.

-ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا.

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القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

والقروض التي يقدِّمها بنك التنمية الاجتماعية هي:

1 – تمويل الزواج،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج‫.

2 – تمويل الأسرة،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة.

3 – تمويل الترميم،‫ وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫.

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