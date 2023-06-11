10جرامات من هذه الأطعمة يوميًا تحميك من خطر السكتة الدماغية

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الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السكتة الدماغية، التي قد تشكل خطرًا مهددًا للحياة، وذلك عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

وكلما طالت مدة بقاء الشخص المصاب دون علاج، زاد احتمال حدوث الضرر، لكن تعديلاً بسيطًا في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23 في المائة، وفقًا للدكتورة شيرين قسام، مؤسسة محترفي الصحة النباتية في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة قسام: “إن تناول المزيد من الألياف الغذائية، وخاصة من الفواكه والخضروات، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية مع فوائد إضافية للوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 وما إلى ذلك”.

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ماذا أظهرت الدراسات؟

ويدعم هذا الرأي دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية، شملت أكثر من 400ألف مشارك من تسعة بلدان، عندما لاحظ فريق البحث كيف أثرت الأطعمة المختلفة على خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وفي حين أن اللحوم المصنعة جعلت المشاركين أكثر عرضة لدخول أقسام الطوارئ، فإن الألياف فعلت العكس.

قالت الدكتورة قسام، وفقًا لصحيفة “”إكسبريس”: “أدى استهلاك 10 جرامات يوميًا من إجمالي الألياف إلى تقليل المخاطر بنسبة 23 بالمائة”.

تشمل المصادر الجيدة للألياف الأطعمة مثل الفاكهة والخضروات والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

والعديد من هذه الأطعمة مرتبطة أيضًا بانخفاض مخاطر الإصابة بالمشاكل الصحية، مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، الذي يشكل الأساس للسكتة الدماغية.

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فوائد الفواكه والخضروات

علاوة على ذلك، تحتوي الفواكه والخضروات أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الفوليك والنترات الغذائية، وهي مفيدة لصحة الأوعية الدموية.

واوضحت الدكتورة قسام، أن الكثير من الأنظمة الغذائية الشعبية، التي يُروَّج لها لفوائدها الصحية القوية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، أو حمية داش ، غنية بالأطعمة النباتية.

وأضافت: “تشترك هذه الحميات في تناول كميات كبيرة من الأطعمة النباتية الصحية، وبالتالي فهي غنية بالألياف، بينما تكون قليلة أو غير موجودة في اللحوم والأطعمة المصنعة”.

وتابعت: “كما هو الحال دائمًا، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات للتوصل إلى استنتاج حول تأثير النظم الغذائية النباتية على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن من المهم التمسك بنظام غذائي نباتي صحي من أجل الصحة العامة”.

https://www.express.co.uk/life-style/health/1777585/stroke-reduce-risk-fibre