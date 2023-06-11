“الأمن الغذائي”: صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الأحد، أنها قررت صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي.

وأوضحت أن قرار الصرف شمل دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم.

وذلك يخص مستحقات هذا موسم 1444/1445هـ “2023م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 82.242.754 ريالًا، وذلك لكمية 48.269 طنًا، لعدد 145 مزارعًا.

إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم

وتتضمن القرار 4 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

ويلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 450.212.381 ريالًا، وذلك لكمية 260.669 طنًا، لعدد 901 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ،

وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 484.121 طنًا، لعدد 1785 مزارعًا.

تنفيذ لقرار مجلس الوزراء

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين.

ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

وذلك وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ.

وتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.