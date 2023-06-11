لماذا يسرق الأطفال؟ وماذا تفعل إذا ضبطت ابنك متلبسًا؟

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في حين أن بعض الأطفال يطورون “مناعة” ضد السرقة في سن مبكرة، إلا أنها قد تصبح سلوكًا معتادًا لدى البعض، يفعله يوميًا دونما شعور بالخجل.

فيما يشعر الآباء بغضب شديد إزاء ذلك، خاصة وأنه قد لايكون هناك من وجهة نظرهم ما يستدعي قيام أطفالهم بذلك، من حيث توفير كافة احتياجاتهم، وتلبية رغباتهم.

إذن: لماذا يسرق الأطفال؟ وكيف تتعامل مع طفلك إذا قام بسرقة شيء لايخصه؟

لماذا يسرق الأطفال؟

يمكن تصنيف الأسباب وفق موقع (findmykids.org) على النحو التالي:

1. الاندفاع وعدم ضبط النفس أو قوة الإرادة

عادة، يتشكل السلوك التعسفي في سن 6-7 سنوات. قبل هذا العمر، يصعب على الطفل التعامل مع رغباته الفورية. على سبيل المثال، إحضار لعبته المفضلة إلى المنزل من روضة الأطفال.

أكثر ما يثير حنق الوالدين هو أن الطفل لا يفهم خطورة أفعاله، ولا يشعر بالندم ، ولا يعتذر. لكن هناك تفسيرًا بسيطًا لذلك، هو أن أقسام دماغ الطفل المسؤولة عن ضبط النفس والسلوك الأخلاقي لم تنضج بعد.

2. شعور بالنقص لدى الطفل

تنبع هذه المشكلة من العلاقة بين الوالدين والطفل. فقد يكون الأب والأم منشغلين عن الطفل لأسباب مختلفة، نتيجة لذلك، فإنه لايشعر بالحب أو الحاجة ويعاني من الوحدة. ويشعر بالحاجة إلى لفت انتباه والديه لنفسه، فيقوم بالسرقة.

3. عدم التمييز بين ما هو ملكه وما هو غير ذلك

يظن البعض منا أن الطفل يجب أن يكون على دراية بما هو ملكه وليس ملكه منذ لحظة ولادته. لكن عددًا كبيرًا من حالات السرقة لدى الأطفال تشير إلى خلاف ذلك، حيث تحدث في الغالب بسبب الروح المعنوية غير الصحيحة.

قد لا يفهم الطفل ببساطة سبب إمكانية أخذ وشاح والدته من الدولاب، بينما محفظة الأم هي منطقة محظورة. ولماذا لا يأخذ لعبة من صديقه، على الرغم من كونها ملك للأخير، وبالتالي فهي تخص أصدقاءه بقدر ما تخصه.

4. هوس السرقة

هوس السرقة هو رغبة مرضية لسرقة شيء ما، على الرغم من أن الشيء المسروق عادة لا يحمل أي قيمة للطفل. فيأخذ أول شيء يراه، ثم ينساه أو يفقده بسرعة كبيرة.

هوس السرقة الحقيقي نادر الحدوث، حيث يعاني الطفل المصاب به من تلف عضوي في الدماغ. ومن المهم في تلك الحالة الذهاب إلى طبيب نفسي للمساعدة على تحديد طرق العلاج.

5. الإجبار على ذلك

يمكن لزملاء الدراسة أو الأطفال الأكبر سنًا ابتزاز الطفل وربما دفعه للسرقة. وقد يكون الطفل أيضًا مدمنًا على مواد غير مشروعة، ويسرق المال لشراء المزيد من المخدرات عى سبيل المثال.

أخطاء يرتكبها الآباء مع أبنائهم

-عدم التدخل عند السرقة أو الكذب

يساعد تحديد مشكلة الطفل في وقت مبكر من نموه على فهم سبب كون سلوك السرقة خاطئًا عاجلاً وليس آجلاً.

-توجيه الاتهام أو الشتائم أو اللوم

يحتاج الطفل إلى معرفة أن ما يفعله سلوك خاطئ. لكن الآباء يحتاجون إلى بناء الثقة وكسب ثقة أبنائهم. والتعزيز الإيجابي هو المفتاح الأساسي الذي يساعدهم على التخلي عن هذا السلوك.

-عقوبة شديدة أو مخففة للغاية

يجب أن تتناسب عقوبة الكذب أو السرقة مع الجريمة.

-غياب التواصل

يساعد التواصل مع الطفل الوالدين على اكتسابه سلوك التعاطف، ومعرفة متى يكذب الطفل.

كيف تتصرف بشكل مناسب مع طفلك عند قيامه بالسرقة؟

على سبيل المثال، إذا سرق طفلك شيئًا وأخذه إلى المنزل، مثل لعبة:

-خذ نفسًا عميقًا ولا تفقد هدوئك. تحتاج إلى الرد بطريقة إيجابية تعلم طفلك ألا يسرق مرة أخرى. هذا يمنع السرقة من أن تصبح عادة.

-قم بالحديث له على اقفراد. اشرح للطفل طبيعة أفعاله والعواقب المحتملة.

-إذا كانت اللعبة التي أحضرها إلى المنزل تخص شخصًا آخر، يجب إعادتها مع تقديم الاعتذار إلى مالكها.

-عبر عن موقفك من السرقة. أخبر الطفل بأنه ليس شيئًا مقبولًا في العائلة القيام بمثل هذا. يجب عليك أيضًا إخباره بمدى انزعاج الشخص الذي تمت سرقة لعبته أو ماله.

ماذا تفعل إذا سرق طفلك بعض المال؟

-حاول معرفة ما يحتاج الطفل إلى المال من أجله.

-إذا تعرض الطفل للابتزاز من قبل الأطفال الأكبر سنًا، فلا فائدة من توبيخه، فقد يكون بالفعل مهددًا. اطلب منه تقديم تفاصيل عن الموقف، وعالج الأمر بطريقة حكيمة.

-إذا كان الطفل يحاول كسب زملائه في الفصل، عن طريق شراء الحلوى والألعاب بالمال المسروق، اشرح له أن الصداقة لا يمكن أن تُبنى على الجوانب المادية فقط.

-قدم للطفل طرقًا أخرى لكسب الأصدقاء – على سبيل المثال، من خلال دعوتهم إلى منزلك، أو في نزهة، وما إلى ذلك.

-غالبًا ما يحدث أن يسرق الأطفال المال بهدف جذب انتباه أحبائهم. خصص بعض الوقت للجلوس مع طفلك وابد اهتمامًا بحياته.

ابتكر الشكل المناسب للعقاب

كيف تؤدب الطفل الذي يكذب ويسرق؟

من الأهمية بمكان أن يتأكد الآباء من أن طفلهم يفهم مدى خطورة الكذب والسرقة. مثلما من المهم أيضًا تكوين علاقات وثيقة للتأكد من أنهم ليسوا سيئين.

إليك بعض النصائح حول كيفية منع الطفل من السرقة والكذب:

-لا تتجاهل الكذب أو السرقة. ناقش الخطأ مع طفلك وابحث عن حل جماعي.

-تجنب أي شكل من أشكال “العقوبة العامة”، قم بالحديث منفردًا مع طفلك.

-لا تتسرع في اتهام الطفل بالسرقة أو الكذب. ضع في اعتبارك افتراض البراءة.

-امتنع عن استخدام العبارات مثل “أنت لص” أو “ستذهب إلى السجن” أو “ستصبح مجرمًا عندما تكبر”. استبدلها بعبارات “أكثر ليونة”، مثل “أخذ متعلقات شخص آخر” و”أخذ شيء بدون إذن”.

-حاول معرفة السبب الذي من أجله بدأ الطفل في سرقة المال أو أي شيء آخر. إذا بدأ الطفل في الكذب وإنكار أخطائه، فلا تصر. امنحه الوقت للتفكير في أفعاله.

-إذا حاولت كل شيء لمنع طفلك من السرقة والكذب، فاطلب المساعدة من طبيب نفسي .

كيفية منع الأطفال من السرقة

كما هو الحال دائمًا، من الأسهل منع المشكلة بدلاً من إصلاحها. لذلك من المهم أن يلتزم الوالدان بالتوصيات التالية بناءً على “كتاب الانضباط: كيفية الحصول على طفل أفضل سلوكًا من الولادة إلى سن العاشرة” بقلم مارثا سيرز:

-ابدأ بتعليم الأطفال أن السرقة خطأ منذ الصغر، مما يقودهم إلى التحكم في دوافعهم واحترام ممتلكات الغير مع تقدمهم في السن.

-تواصل مع طفلك، فالطفل حين يشعر بالتعاطف في سن مبكرة، يجد صعوبة في الكذب لأنه يشعر بالسوء حيال أفعاله.

-اطلب من طفلك الحفاظ على خصوصية الأمور المالية وحفظ الأموال في مكان آمن.

-توضيح مفهوم الملكية للطفل الصغير عندما يبدأ الحديث عن ممتلكاته يعد فرصة ممتازة لتعليمه إعادة الأشياء إلى أصحابها بدلاً من السرقة.

-شجع طفلك على إعادة الشيء المسروق من تلقاء نفسه. هذا يعلمه تصحيح الخطأ وتصحيحه.

-حدد سبب قيام طفلك بالسرقة أو الكذب. هل هذا بسبب حاجته إلى مزيد من الاهتمام أو المزيد من الإشراف؟ يساعدك تحديد السبب في حل المشكلة.

-ابحث عن عوامل الخطر، بما في ذلك الغضب والتغيير في ديناميكيات الأسرة والسلوك الاندفاعي وعدم الحساسية تجاه الآخرين والملل. تساعد عوامل الخطر هذه في معرفة سبب قيام طفلك بالسرقة.

-امدح صدق طفلك. حتى تعزز السلوك الإيجابي لديه، ومن ثم اختيار القيام بالأشياء الصحيحة.

تذكر: الجميع يخطئ! لذا مهما كانت المشكلة التي تعرض لها طفلك – لاتدير ظهرك له. امنحه دائمًا فرصة للتخلص منها.

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https://findmykids.org/blog/en/why-do-kids-stea