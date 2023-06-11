وزير الخارجية: الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ 430 مليار دولار

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.

وأوضح “ابن فرحان” – في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المقام في الرياض – أن هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون.

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مؤتمر الأعمال العربي الصيني

وتستضيف الرياض الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” .

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بلغ حوالي 1.6 تريليون ريال في 2022 بنمو 31% مقارنةً بالعام 2021.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية إن الصين شريك مهم للمملكة ودول المنطقة، موضحًا أن المملكة تواصل تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

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