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رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق
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رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق

رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق

رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق
١١:١١:٢٥ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين للعمل بأقسام وإدارات الشركة، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

1- أخصائي أول الهندسة القيمية.

2- مدير مكتب إدارة المشاريع.

3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.

4- مسؤول الخدمات التقنية.

5- مدير معايير المواد والخدمات.

6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.

7- مدير مشتريات المشاريع الرأسمالية.

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طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

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نبذة عن الشركة

وتأسست شركة المياه الوطنية كشركة حكومية في عام 2008، بناء على المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتعمل في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.

وتسعى تحقيق الاستدامة المائية في المملكة ، من خلال محو كافة التحديات بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة.

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