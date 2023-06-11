رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين للعمل بأقسام وإدارات الشركة، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة

1- أخصائي أول الهندسة القيمية.

2- مدير مكتب إدارة المشاريع.

3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.

4- مسؤول الخدمات التقنية.

5- مدير معايير المواد والخدمات.

6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.

7- مدير مشتريات المشاريع الرأسمالية.

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طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

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نبذة عن الشركة

وتأسست شركة المياه الوطنية كشركة حكومية في عام 2008، بناء على المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتعمل في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.

وتسعى تحقيق الاستدامة المائية في المملكة ، من خلال محو كافة التحديات بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة.

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