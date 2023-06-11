رابط التقديم.. “المياه الوطنية” تفتح باب التوظيف للخريجين في هذه المناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين للعمل بأقسام وإدارات الشركة، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة
1- أخصائي أول الهندسة القيمية.
2- مدير مكتب إدارة المشاريع.
3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.
4- مسؤول الخدمات التقنية.
5- مدير معايير المواد والخدمات.
6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.
7- مدير مشتريات المشاريع الرأسمالية.
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طريقة التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا ).
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نبذة عن الشركة
وتأسست شركة المياه الوطنية كشركة حكومية في عام 2008، بناء على المرسوم الملكي رقم (م / 1) وتعمل في مجال خدمات المياه والصرف الصحي.
وتسعى تحقيق الاستدامة المائية في المملكة ، من خلال محو كافة التحديات بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة.
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