بسبب موقفه من الشذوذ.. شاهد ما تعرض له رجل أعمال مسلم في أمريكا

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تعرض رجل أعمال مسلم لموجة هجوم حادة بسبب مواقفه المناهضة من الشذوذ خلال اجتماع لمجلس إحدى المدن الأمريكية مؤخرًا.

ويملك وسيم فياض مطعمًا عربيًا شهيرًا (تنور)، وكان في السابق يعمل في شركة مايكروسوفت، وهو عضو بمجلس مدينة “سماميش” التي يسكن فيها.

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تفاصيل ما حدث

وواجه فياض موجة هجوم عاصفة وذلك على إثر تصريحات له خلال اجتماع لمجلس المدينة مؤخرًا عبر فيها عن رأيه المناهض للشذوذ الجنسي مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم تؤكد تحريم ذلك.

وعقب ذلك، تعرض لحملة هجوم عنصرية من بعض سكان المنطقة، وتعرض للضغط من مجلس المدينة الذي تبرأ منه ومن تصريحاته، وانتهى به الأمر إلى الاستقالة، وفق ما أورد حساب “شؤون إسلامية” في موقع “تويتر”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد توافد المؤيدون للشذوذ إلى مطعمه، وقاموا بتوجيه السباب والشتائم له فقط، وأطلقوا حملة ضد صفحة المطعم على الإنترنت.

لكن المثير هو أن جمعية سماميش الإسلامية، التي يعد رجل الأعمال أحد أعضائها، هاجمته بدورها، وتبرأت من تصريحاته ووصفتها بأنها “ضارة ولا تمثل الجمعية أو الجالية المسلمة في المدينة”.

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وسيم فياض رجل مسلم يعيش في أمريكا رجل أعمال ناجح صاحب مطعم عربي شهير (تنور) وسابقًا كان يعمل في شركة مايكروسوفت وهو عضو مجلس مدينة سماميش التي يسكن فيها، وكان في اجتماع لمجلس المدينة قبل أيام قليلة ألقى فيه كلمة وقال رأيه بصراحة في الشذوذ الجنسي مستشهدًا بآيات القرآن الكريم!

بعد… pic.twitter.com/GChakmPg0t — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) June 11, 2023