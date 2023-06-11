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بسبب موقفه من الشذوذ.. شاهد ما تعرض له رجل أعمال مسلم في أمريكا

بسبب موقفه من الشذوذ.. شاهد ما تعرض له رجل أعمال مسلم في أمريكا

بسبب موقفه من الشذوذ.. شاهد ما تعرض له رجل أعمال مسلم في أمريكا
١٠:٥٢:١٣ ص، الأحد، ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض رجل أعمال مسلم لموجة هجوم حادة بسبب مواقفه المناهضة من الشذوذ خلال اجتماع لمجلس إحدى المدن الأمريكية مؤخرًا.

ويملك وسيم فياض مطعمًا عربيًا شهيرًا (تنور)، وكان في السابق يعمل في شركة مايكروسوفت، وهو عضو بمجلس مدينة “سماميش” التي يسكن فيها.

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تفاصيل ما حدث

وواجه فياض موجة هجوم عاصفة وذلك على إثر تصريحات له خلال اجتماع لمجلس المدينة مؤخرًا عبر فيها عن رأيه المناهض للشذوذ الجنسي مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم تؤكد تحريم ذلك.

وعقب ذلك، تعرض لحملة هجوم عنصرية من بعض سكان المنطقة، وتعرض للضغط من مجلس المدينة الذي تبرأ منه ومن تصريحاته، وانتهى به الأمر إلى الاستقالة، وفق ما أورد حساب “شؤون إسلامية” في موقع “تويتر”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد توافد المؤيدون للشذوذ إلى مطعمه، وقاموا بتوجيه السباب والشتائم له فقط، وأطلقوا حملة ضد صفحة المطعم على الإنترنت.

لكن المثير هو أن جمعية سماميش الإسلامية، التي يعد رجل الأعمال أحد أعضائها، هاجمته بدورها، وتبرأت من تصريحاته ووصفتها بأنها “ضارة ولا تمثل الجمعية أو الجالية المسلمة في المدينة”.

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الكلمات الدلالية:
الشذوذ الجنسي رجل أعمال مسلم مدينة سماميش وسيم فياض

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